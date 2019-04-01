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Ukrayna'da en çok oyu Zelenskiy aldı

Ukrayna’da Devlet Başkanlığı seçimlerinde en çok oyu, komedyen Vladimir Zelenskiy alırken, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ikinci sırada kaldı.

AA | 01.04.2019 - 03:41..
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Ukrayna Devlet Başkanlığı seçiminde ülke genelinde oy kullanma işlemi sona erdi. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun görev süresinin sona ermesi nedeniyle yapılan ve 39 adayın katıldığı seçimde sandıklar yerel saat ile 20.00'de kapandı.

MEVCUT CUMHURBAŞKANI İKİNCİ OLDU

Ulusal sandık çıkış anketine göre, devlet başkanlığı için yapılan oylamada oyuncu-komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 30,4 oy alarak liderliğe otururken, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise aldığı yüzde 17,8 oy oranı ile ikinci oldu.

Ukrayna'da en çok oyu Zelenskiy aldı

Seçimin favori isimlerinden eski başbakan Yuliya Timoşenko ise 14,2 oyda kaldı.
Ülkedeki seçimlerde adaylardan herhangi birisi yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda, en çok oyu alan iki aday 21 Nisan'da ikinci turda devlet başkanlığı koltuğu için yarışacak.

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