Ulefone Power 6 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

25 Şubat'ta Barselona'da başlayan Mobil Dünya Kongresi, birçok akıllı telefonun tanıtılmasına vesile oldu. Tanıtılan yeni 5G teknolojileri etkinliğe damga vururken, Ulefone ise birkaç telefon tanıttı. Bu telefonlardan biri de bataryasıyla fark yaratan, Ulefone Power 6 oldu. Telefonun fiyatına ve detaylı özelliklerine hep beraber bir göz atalım.

ULEFONE POWER 6 ÖZELLİKLERİ

6,3 inç büyüklüğünde, su damlası çentiğine sahip FULL HD+ ekrana sahip olan Ulefone Power 6, gücünü 8 çekirdekli bir işlemciden alıyor. İşlemcinin marka ve modeli ise henüz açıklanmadı. 21 MP ve 5 MP olmak üzere iki adet arka kamerası bulunan telefonda, 21 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunan Ulefone Power 6, batarya konusunda ise rakiplerinin oldukça ilerisinde 6.350 mAh batarya kapasitesine sahip telefon, şarj konusunda oldukça iddialı.

Parmak izi ve yüz tanıma teknolojisine de sahip olan telefon, Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor. Telefonun çıkış fiyatı ise 330 dolar olarak açıklandı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.