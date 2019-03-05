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Vivo V15 tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Çentiksiz ve çerçevesiz bir tasarıma sahip olan Vivo V15'in özellikleri ve fiyatı belli oldu.

Haber Merkezi | 05.03.2019 - 10:04..
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Vivo V15 tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Vivo, gerçekleştirdiği tanıtım etkinliğinde V15 Pro’nun uygun fiyatlı bir versiyonu olan Vivo V15’i resmi olarak tanıttı. Çentiksiz ve çerçevesiz bir tasarıma sahip Vivo V15'in özelliklerine daha yakından bakalım.

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VIVO V15 ÖZELLİKLERİ

6.53 inç büyüklüğünde Full HD+ LCD ekrana sahip olan Vivo V15, MediaTek Helio P70 işlemcisinden gücünü alıyor. Kamera konusunda da rakiplerinin gerisinde kalmayan Vivo V1532 MP + 8 MP + 5 MP olmak üzere 3 arka kamera ile birlikte geliyor. Telefonda, ayrıca 12 MP çözünürlüğünde bir de ön kamera bulunuyor. Ön tarafta bulunmayan bu kamera, telefonun üst kısmından çıkıyor.

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    6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip Vivo V15, Android 9.0 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor. Batarya konusunda da kullanıcıları üzmeyen telefonda, 4000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Telefonun çıkış fiyatı ise 345 dolar olarak açıklandı.

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