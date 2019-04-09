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Xiaomi Mi 9'un Türkiye fiyatı belli oldu

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonu Mi 9, ülkemizde satışa çıktı. Telefonun özelliklerine ve satış fiyatına göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 09.04.2019 - 09:56..
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Xiaomi, 20 Şubat'ta Çin'in Pekin şehrinde düzenlediği bir etkinlik sırasında merakla beklenen amiral gemisi modeli Mi 9'u resmi olarak tanıtmıştı. Xiaomi Mi 9, tanıtılmasından bir buçuk ay sonra ise ülkemizde satışa sunuldu. Gelin telefonun özelliklerine ve ülkemizdeki satış fiyatına bir göz atalım.

xiaomi

TASARIM

Bir su damlası çentiğine sahip Xiaomi Mi 9'un, bir önceki modele göre yüzde 40 daha ince çerçeveleri bulunuyor. Telefon, yüzde 90,7 gibi oldukça iddialı bir ekran/gövde oranı ile satışa çıktı. Arka tarafında ışığa göre renk değiştirebilen cam paneller kullanan telefon, aynı zamanda kavisli bir tasarıma sahip olduğu için rahat bir tutuş hissi veriyor.

xiaomi

KAMERA

Xiaomi Mi 9'un sol arka üst tarafında, dikey olarak hizalanmış 3 adet kamera bulunuyor. Ortadaki ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğe ve f/1.75 diyafram değerine sahip. Bu kamera, aynı zamanda lazer otofokus sitemi ve yapay zeka yardımıyla daha da güçlendirilmiş. Xiaomi'nin önceki amiral gemisi modellerine baktığımızda, bu kameranın oldukça gelişmiş özelliklere sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Xiaomi Mi 9, ana kameraya ek olarak, 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto bir kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı üçüncü bir kamera barındırıyor. Telefonun ön tarafında ise 20 megapiksellik bir kamera bulunuyor.

xiaomi mi 9

GELİŞTİRİLMİŞ EKRAN VE PARMAK İZİ OKUYUCUSU

Samsung tarafından geliştirilen 6,39 inçlik Full HD+ AMOLED ekrana sahip olan Xiaomi Mi 9, son derece ince çerçeveler barındırıyor. Çizilmelere karşı dayanıklı olan ekran, Corning Gorilla Glass 6 ile korunuyor. Bununla birlikte Xiaomi Mi 9, ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusu ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

xiaomi mi 9

İŞLEMCİ VE DİĞER ÜST DÜZEY ÖZELLİKLER

Snapdragon 855 gibi üst düzey bir işlemci barındıran Xiaomi Mi 9, 6GB, 8GB ve 12GB RAM seçeneklerine sahip. Aynı zamanda 64 GB128 GB ve 256 GB şeklinde iki farklı depolama alanı bulunan telefonda, 3300mAh batarya ve 27W hızlı şarj desteği bulunuyor. Bu bilgilere ek olarak telefon, Android 9 Pie işletim sistemi ile birlikte geliyor.

xiaomi

XIAOMI MI 9 TÜRKİYE FİYATI

Xiaomi Mi 9'un 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu, ülkemizde  4 bin 999 TL'den satışa sunulacak. Telefonun diğer RAM ve depolama seçeneklerinin ülkemizde satılıp satılmayacağı ise şu an için bilinmiyor.

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