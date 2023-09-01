Rizeli balıkçılar Vira Bismillah diyerek denize açıldı Rize’de av yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılar, Vira Bismillah diyerek deniz açıldı. Av yasağının kalkmasının ardından eğlenceler düzenleyen balıkçılar, havai fişekler ve meşalelerle yeni sezonun açılmasını kutladı.

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İHA

2023 balık avı sezonu 1 Eylül '00.00' itibariyle yasağın kalkmasıyla birlikte tüm Türkiye'de başladı.

Balık sezonunun başlamasıyla birlikte, Rize’de de balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

Deniz açılmadan önce av yasağının kalkmasını kutlayan balıkçılar, havai fişekler patlattı.

Denize açılan balıkçıların ilk ağlarına istavrit takılırken, beklenen palamut avı gerçekleşmedi.

"Kazasız belasız bir sezon olsun"

Av yasağının kalkmasından ötürü düzenlenen törene katılan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Rabbim hayırlı bereketli kazançlar nasip etsin. Kazasız belasız bir sezon nasip etsin. İnşallah bereketle bollukla hem ailelerinin ekonomisine hem şehrimizin ekonomisine hem de ülkemiz ekonomisine katkıda bulunsunlar.

Bugün Türkiye’nin her yerinde deniz kenarlarında sezon başlangıcı yapılıyor. Bizde şehrimiz olarak Pazar’ımızda gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bende kazasız belasız bir sezon için vira bismillah diyorum” diye konuştu.

"Palamut yok, hamsiden beklentimiz var"

Hamsiden beklentilerin yüksek olduğunu belirten balıkçılardan Bülent Güdük, “2008 yılından beridir bu mesleğin içerisindeyim. Sezonun başı olduğu için şuan deniz suyu sıcak. Öyle büyük bir balık yok. Deniz suyu soğudukça balıklarda çoğalacak. Beklentimiz bu yönde. Bir ağı deneme yapmak için attık.

Sistem çalışıyor mu diye. Yaklaşık 20 kasa balığımız var. İtavrit ile barbun var. Palamut olmadığına göre hamsiden beklentimiz çok. Palamut olunca bizim işimiz olmuyor. O yüzden yaşasın hamsi.

Barbun, istavrit ve irsi çıktı. Şuan sezon başı olduğundan ötürü balıklar değerli. Tezgahlarda değerli olur ama zamanla fiyatlar aşağıya düşer. Eylül ayının 15’i sonrasında rutin oturur” ifadelerini kullandı.

“Bizim için hamsi daha iyi”

Palamutun bu sene daha görülmediğini söyleyen Muhammet Takıl ise “Ben neredeyse ilkokuldan beridir bu mesleği yapıyorum. Bugün bizim için iyi değil. 10 kasa bir istavrit çıktı. Bunlar bizi kurtarmaz. Herkes bir umutla başlıyor ama Allah ne verirse diyelim. Palamut görülmedi.