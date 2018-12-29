Yeni yılda akıllı telefonlardan beklediğimiz 5 özellik

2018 yılında akıllı telefon pazarı hareketli zamanlar geçirdi. Birçok akıllı telefon piyasaya çıktı ve bu telefonlardan hangisini satın alacağımız konusunda zaman zaman zorlandık. Peki gelecek yıl bizi ne gibi yenilikler bekliyor? Günden güne gelişen teknoloji, beraberinde de birçok yeniliği getiriyor. İşte yeni yılda telefonlardan beklenilen 5 özellik:

KATLANABİLİR AKILLI TELEFONLAR

Samsung, Huawei,Oppo ve LG gibi telefon üreticileri, şimdiden katlanabilir telefonlar üzerinde çalışmaya başladı. Bu telefonlar gelecek yıl karşımıza çıkacak, fakat beklenen ilgiyi görüp görmeyecekleri konusunda beklememiz gerekiyor. Yine de birçok kullanıcı için, katlanabilir akıllı telefonlar ilginç bir deneyim olacak.

5G DESTEKLİ TELEFONLAR

Yeni yılda 5G teknolojisi hayatımıza girecek ve akıllı telefon sektörü dahil birçok sektör, bu teknolojiden yararlanacak. Her ne kadar yeni yılda 5G teknolojisinin kullanım alanı kısıtlı olsa da, bu teknoloji pazarlama stratejisi olarak kullanılabilir.

DAHA GÜÇLÜ YÜZ TANIMA

Yüz ile kilit açma teknolojisi birkaç yıldır akıllı telefon üreticileri tarafından zaten kullanılıyor. Gelecek yıl ise daha fazla akıllı telefon üreticisi kilit açma sistemlerini geliştirerek, bu teknolojinin ödeme yöntemleri gibi alanlarda kullanılmasını sağlayacak.

HIZLI ŞARJ

Pil teknolojisinin çıkmaza girmesiyle akıllı telefon üreticileri, şarj sorununu ortadan kaldırmak için çalışıyor. Yoğun kullanımda 1 gün dayanabilen akıllı telefon bataryalarını hızlı şarj teknolojisi ile çözüme kavuşturmak isteyen üreticiler, önümüzdeki yıl bütün telefonlara hızlı şarj teknolojisini getirmeyi amaçlıyor. Huawei, Oppo , OnePlus ve Meizu gibi Çinli üreticiler bu teknolojiyi şu anda kullanıyor.

DAHA ÇOK MEGAPİKSEL VE DAHA ÇOK KAMERA

Akıllı telefonlar arasındaki donanım rekabeti, gelecek yıl da sürecek gibi görünüyor. Son birkaç yılda oldukça gelişen akıllı telefon kameraları, daha yüksek megapiksel değerlerine ve daha fazla kamera lenslerine sahip. Özellikle bu yıl çıkan birden fazla arka kameraya sahip telefonlar oldukça dikkat çekti. Huawei Mate 20 Pro'da bulunan 40 megapiksellik kamera ve Xiaomi'nin gelecek yıl piyasaya süreceği 49 megapiksel kameraya sahip akıllı telefon, yeni yılda daha büyük megapikselli kameralar göreceğimizin en büyük kanıtı.