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Adana'da iki turna vuran avcı yakalandı: 14 bin 918 TL ceza

Adana'da iki turna vuran avcı yakalandı: 14 bin 918 TL ceza

Yasa dışı avlanan ve iki turnayı vurduktan sonra fotoğraflayan avcı, yakalanmasının ardından 14 bin 918 lira cezaya tabi tutuldu.