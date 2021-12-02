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- Adana'da iki turna vuran avcı yakalandı: 14 bin 918 TL ceza
Adana'da iki turna vuran avcı yakalandı: 14 bin 918 TL ceza
Yasa dışı avlanan ve iki turnayı vurduktan sonra fotoğraflayan avcı, yakalanmasının ardından 14 bin 918 lira cezaya tabi tutuldu.
- DHA
- 02.12.2021 - 17:40
- Güncelleme : 02.12.2021 - 17:49
Ülke genelinde av yasaklarına uymayanlara karşı yapılan denetimler ve işlemler sürüyor.
Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Yumurtalık ilçesinde yasa dışı avcılığa karşı kontrol ve koruma çalışması yaptı.
YAKLAŞIK 15 BİN LİRA CEZA ÖDEYECEK
Devriye gezen ekipler, tüfekle iki turna vurduğu belirlenen, ismi açıklanmayan avcıyı yakaladı. Ekipler, avcıya 14 bin 918 TL ceza kesti.