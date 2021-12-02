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    Adana'da iki turna vuran avcı yakalandı: 14 bin 918 TL ceza

    Yasa dışı avlanan ve iki turnayı vurduktan sonra fotoğraflayan avcı, yakalanmasının ardından 14 bin 918 lira cezaya tabi tutuldu.
    • DHA
    • 02.12.2021 - 17:40
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 17:49
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    Adana'da iki turna vuran avcı yakalandı: 14 bin 918 TL ceza

    Ülke genelinde av yasaklarına uymayanlara karşı yapılan denetimler ve işlemler sürüyor.

    Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Yumurtalık ilçesinde yasa dışı avcılığa karşı kontrol ve koruma çalışması yaptı.

    YAKLAŞIK 15 BİN LİRA CEZA ÖDEYECEK

    Devriye gezen ekipler, tüfekle iki turna vurduğu belirlenen, ismi açıklanmayan avcıyı yakaladı. Ekipler, avcıya 14 bin 918 TL ceza kesti.

    Adana da iki turna vuran avcı yakalandı: 14 bin 918 TL ceza #1

    Adana da iki turna vuran avcı yakalandı: 14 bin 918 TL ceza #2

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