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Afyonkarahisar'da 5 metrelik buz kütlesi motorlu testereyle kesildi

Afyonkarahisar'da 5 metrelik buz kütlesi motorlu testereyle kesildi

Afyonkarahisar’da patlayan su şebekesi donunca ortaya ilginç bir manzara çıktı. Su borusunun patladığı bölgedeki 5 metrelik dev buz kütlesi işçiler tarafından motorlu testere ile kesilerek temizlendi.