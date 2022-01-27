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- Afyonkarahisar'da 5 metrelik buz kütlesi motorlu testereyle kesildi
Afyonkarahisar'da 5 metrelik buz kütlesi motorlu testereyle kesildi
Afyonkarahisar’da patlayan su şebekesi donunca ortaya ilginç bir manzara çıktı. Su borusunun patladığı bölgedeki 5 metrelik dev buz kütlesi işçiler tarafından motorlu testere ile kesilerek temizlendi.
- İHA
- 27.01.2022 - 15:13
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Kocagöl köyü Avgancık mevki'inde meydana gelen olayda bölgeden geçen içme suyu şebekesi henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü patladı.
Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü bölgede patlayan şebeke suyu borusunun etrafında kısa süre dev buz kütlesi oluştu.
MOTORLU TESTEREYLE KESİLEBİLDİ
Yaklaşık 5 metre yüksekliğinde, 20 metre çapında olan buz kütlesi ardından belediye işçileri tarafından motorlu testereler ile kesildi.
Olumsuz hava koşullarından dolayı bölgeye iş makinesi götürülemediğinden işçilerin bu yönteme başvurdukları ifade edildi.
Buz kütlesinin kesilmesinin ardından şebekedeki patlak onarılarak bölgeye tekrar içme suyu verildi.