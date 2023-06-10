Aksaray'da rezidanstan düşerek ölen hemşirenin babası konuştu Sevgilisinin evindeyken 7. kattan düşerek ölen Saliha Tuncel'in babası, "Cinayet olduğuna eminiz" ifadelerini aktardı.

DHA

Aksaray'daki özel bir hastanede çalışan hemşire Saliha Tuncel'in, 24 Mayıs'ta, aynı hastanede görevli doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın oturduğu rezidansın 7'nci katındaki daireden 3'üncü katın balkonuna düşüp yaşamını yitirdiği olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturmada, başta rezidansta olmak üzere Saliha hemşirenin evi ve otomobilinde de arama yapıldı.

Saliha hemşirenin Niğde'de oturan babası Salim Tuncel, Aksaray'a gelip, polisin incelemesinin ardından kızına ait otomobil ve çantayı teslim aldı.

Gizlilik kararı verildi

Kızının ölümüyle ailecek hayatlarının karardığını söyleyen Salim Tuncel, "Kızımın olayında savcılığımız gizlilik kararı koyduğu için şu anda elimizde bir bilgi ve belgemiz yok. Daha otopsi sonucu da çıkmadı ve çıkacağı tarihi de belli değil. Kızımın aracını, çantasını teslim aldık. Araçta gerekli incelemeler yapılmış. Geçtiğimiz hafta sonu kızımın evinde de inceleme yapılmış ve arkadaşı Şeyma'ya anahtarı teslim etmişler. Biz de ondan evin anahtarı alarak, kızımın özel eşyalarını aldık, götürdük. Cep telefonu incelemesi sürüyormuş. Devletimiz olayı araştırıyor. Otopsi sonucuna göre karar verecek" dedi.

"Cinayet olduğuna eminiz"

Tuncel, açıklamasında şu cümleleri aktardı;