Ankara Emniyeti'nden hacker operasyonu Kamu kurumlarına ait 450 internet sitesine siber saldırı girişiminde bulunduğu belirlenen hackerlara yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

AA

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Kızıl Hackerlar” isimli illegal yapılanma içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına savaş açtı.

Örgütün sahte hesap kullanarak 1997-2020 yılları arasında gerçekleştirdiği yetkisiz erişim eylemlerini internet sitesinde yayınladıkları bilgisine ulaşıldı.

10 bin 17 internet sitesine yetkisiz erişim gerçekleştirildiği veya teşebbüste bulunulduğu tespit edildi.

19 ilde eş zamanlı baskın: 32 şüpheli yakalandı

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait 450 adet internet sitesinin hacklendiği belirlenirken, 42 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Elde edilen delillerin sonrasında Ankara merkezli 19 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

32 şüpheli yakayı ele verirken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital örgütsel materyale, 830 adet uyuşturucu nitelikli sentetik eczaya el konuldu.

Örgütün amacı...

Öte yandan bu örgütün kuruluşundaki ana amacın; internet üzerinden işlem yapan devlet kuruluşlarına ait gizli belgeleri siber saldırı yapmak suretiyle ele geçirmek ve internet ortamında yayınlamak, devletin işleyişi için alınan kararları protesto etmek için devlet kurumlarına ait internet sitelerine siber saldırı yaparak internet sitelerinin işleyişlerini bozmak, erişimlerini kısıtlamak, hackleme yapılan web sitelerinin ana ekranlarına silahlı terör örgütlerinin eylem ve söylemleri ile hedefleri istikametinde açıklamalara ve görsellere yer verilerek, internet sitelerine siber saldırı gerçekleştirmek olduğu kaydedildi.