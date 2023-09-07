Ankara'da başıboş köpek sorunu! Çocuklu anneyi sıkıştırdılar Başıboş sokak köpeklerinin, küçük çocuğu olan bir kadının etrafını çevirdiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

Bitmek bilmek başıboş köpek sorunu her geçen gün dehşet saçıyor...

Başıboş sokak köpekleri, halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.

Vatandaşlarımıza saldıran hatta ölümlere sebep olan başıboş köpekler, giderek artan bir sorun haline geldi.

Konuyla ilgili henüz bir çözüm yolu belirlenmedi ve başıboş köpekler sokaklarda cirit atmaya devam ediyor.

Yeni bir olay ise Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılay semtinde yaşandı.

Anne ve çocuğun etrafını sardılar

Başıboş sokak köpekleri, anne ve çocuğun birden etrafını sardı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine, kadın ve çocuğunun etrafındaki başıboş sokak köpekleri vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı.

Köpeklerin uzaklaşmasının ardından kadın ve çocuğu yoluna devam etti.

O anlar kaydedildi

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)