Ankara'nın başkent ilan edilişinin 100'üncü yıl dönümü Ankara'nın başkent ilan edilişinin 100'üncü yıl dönümü, Anıtkabir ve 1'inci TBMM binasında düzenlenen törenlerle kutlandı.

DHA

Kurtuluş mücadelemizin kalbi, Anadolu'nun merkezi Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıl dönümü özellikle Ankaralılar tarafından coşkuyla kutlanıyor...

Stratejik konumu nedeniyle öne çıkan ve tek maddelik kanun ile başkent ilan edilen Ankara, ne zaman ve nasıl başkent oldu, bu özel gün de merak ediliyor.

Ulusumuzun yürüttüğü bağımsızlık savaşının merkezinde yer alan Ankara, bu mücadelenin kazanılmasında konumu ve üstlendiği işlevle yaşamsal bir rol oynamıştır.

100'üncü yıl töreni düzenlendi

Öte yandan 100'üncü yılda Ankara'nın başkent oluşu, Anıtkabir ve 1'inci TBMM binasında (Kurtuluş Savaşı Müzesi) düzenlenen törenlerle kutlandı.

Anıtkabir'deki törende, Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine çıktı.

Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Şahin'in Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamasının ardından Anıtkabir'deki tören sona erdi.

Anıtkabir'in ardından, Ankara'nın başkent ilan edildiği Ulus'taki 1'inci TBMM binasında tören düzenlendi.

"İstiklal mücadelemizin karargahı olan bir şehirdir"

Genel Kurul salonunda düzenlenen törende konuşan Vali Şahin, şu ifadelere yer verdi:

Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele sevk ve idare merkezi olarak seçtiği Ankara gerek jeopolitik konumuyla gerekse stratejik kararların alındığı bir yer olmasıyla ülkemizin ve milletimizin mukadderatının belirlenmesinde önemli bir rol oynayan istiklal mücadelemizin karargahı olan bir şehirdir.



Ankara, başta TBMM olmak üzere kritik kamu ve kuruluşlarına ev sahipliği yaparak ülkemiz için önemli konumunu devam ettirmektedir.



Cumhuriyetimizin gelişme ve ilerleme mücadelesine de ortak olan Ankara, sanayi, eğitim, altyapı ve sağlık imkanlarıyla Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri haline gelmiş ve dünyanın önde gelen başkentleri arasına ismini yazdırmıştır.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)