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    Antalya'da ormana ektiği kenevirleri sularken yakalandı

    Ormanlık alana Hint keneviri eken şüpheli, kenevirleri sularken suçüstü yakalandı. Şüpheli hakkında işlem yapıldı.
    • İHA
    • 09.06.2021 - 08:03
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 09:01
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    Antalya'da ormana ektiği kenevirleri sularken yakalandı

    Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi Koruca mevkisinde ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

    KENEVİRLERİ SULARKEN YAKAYI ELE VERDİ

    Belirlenen bölgeye yapılan operasyonda D.K. isimli şüpheli, 123 kök kenevir bitkisini suladığı esnada suçüstü yakalandı.

    Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 25 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

    D.K. hakkında işlem yapıldı.

    Antalya da ormana ektiği kenevirleri sularken yakalandı #1

    Antalya da ormana ektiği kenevirleri sularken yakalandı #2

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