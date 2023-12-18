Artvin'de yamaçtan kopan kayalar cipi kağıt gibi ezdi Artvin'de yamaçtan kopan kayalar park halindeki cipin üzerine düştü. Aracın kağıt gibi ezildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Artvin'in Murgul ilçesi Eski Çarşı mevkisinde yamaçtan kopan irili ufaklı kaya ve taşlar park halinde cipi hurdaya çevirdi.

Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay anında araç içinde kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçerken heyelan sonrası ekipler çalışma başlattı.

"Aracımdan büyük kaya aracımın üzerine düştü"

Aracın sahibi olan AK Parti İlçe Başkanı Recep Levent Gülsuyu, parti binasında otururken duyduğu ses üzerine dışarı çıktığını ve park halindeki aracının üzerine araçtan büyük kaya düştüğünü gördüğünü söyledi.

Gülsuyu, "İlk olarak emniyete ve AFAD'a bilgi verdik. Ekipler yine gerçekleşmesi muhtemel bölgeyi güvenlik çemberiyle çevirdi. Aracımız şu anda kullanılmayacak halde. Rabbim korudu bizleri inşallah böyle bir olayla bir daha karşılaşmayız" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)