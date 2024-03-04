Haberler



3. Sayfa



Artvin'de yol kardan kapandı, cenaze kızakla çekildi

Artvin'de yol kardan kapandı, cenaze kızakla çekildi Şavşat ilçesi Maden köyü halkından, Kocaeli'de vefat eden ve defin için memleketine getirilen Bilal Sarı'nın kar esareti nedeniyle cenazesinin kızakla çekildiği anlar kameralara yansıdı.