Artvin'de yol kardan kapandı, cenaze kızakla çekildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde geçirdiği felç sonrası, 25 Şubat’ta yaşamını yitiren 2 çocuk babası 62 yaşındaki Bilal Sarı, toprağa verilmek üzere memleketi Artvin’e gönderildi.
26 Şubat’ta Rize-Artvin Havalimanı’na getirilen Sarı’nın cenazesi, kara yoluyla Şavşat ilçesi Maden köyüne doğru yola çıkarıldı.
Cenazeyi taşıyan araç, karla kaplı yolda kaldı. Durumu öğrenen köylülerin yardımıyla araç çıkarıldı, tabut ise kızağa yerleştirildi.
3 kilometre kızakla çektiler
Köylüler, kızağı bağladıkları iplerle 3 kilometre çekip, 2 saat süren yolculuğun ardından köy evine ulaştırdı.
Sarı'nın cenazesi, ertesi gün öğle vaktinde, aile kabristanlığında, 2 metrelik kar tabakasının altında kalan toprak kazılıp defnedildi.
Gecenin karanlığında karla kaplı yolda kafa lambalarıyla dönüşümlü olarak kızak çeken köylülerin o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde; köylülerin, kızağa sabitledikleri tabutu iple bağlayıp, tek sıra halindeki yürüyüşleri yer alırken, aralarındaki diyaloglar da "Gece saat 12.30 yolumuz yok cenazemizi taşıyoruz." sözleri de yer aldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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