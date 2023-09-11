Aydın'da marketten oyuncak bebek ve enerji içeceği çalındı Bir işletmenin marketinden oyuncak bebek ve enerji içeceği çalınması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi yakaladı.

İHA

Aydın'ın Söke ilçesinde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık yaşandı.

Bölgede faaliyet gösteren bir işletmenin market kısmından 1 adet oyuncak bebek ve 1 adet enerji içeceği, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalındı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Şüpheliler tespit edildi

Yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili A.K. ve B.K. isimli 2 şüpheli tespit edildi.

2 kişi yakalandı

Jandarma ekiplerince 2 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)