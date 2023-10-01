Ayvalık açıklarında 149 düzensiz göçmen kurtarıldı Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen aynı ayrı üç olayda toplam 149 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

İHA

Zaman zaman Yunanistan unsurları tarafından açık denizde adeta ölüme terk edilen düzensiz göçmenler Türkiye Sahil Güvenliği tarafından kurtarılmaya devam ediyor.

Yunanistan'ın Türk kara sularına iterek adeta ölüme terk ettiği düzensiz göçmenler, kurtarılarak insani yardımın ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim ediliyor.

Bu kez de edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve açık denizde adeta ölüme terk edilen toplam 149 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

2 can salı içerisindeki 53 düzensiz göçmenin hayatı kurtarıldı

İkinci olayda, Ayvalık açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine kurtarma çalışması için bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) tarafından Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Lastik bot içerisindeki 64 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı

Son olayda ise Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 64 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)