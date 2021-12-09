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    Bağcılar'da motosiklet çalan 2 hırsız, kameraya yakalandı

    Gece saatlerinde yola park edilen motosikleti iş birliği yaparak çalan 2 hırsızın o anları, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 09.12.2021 - 09:50
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 10:16
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    Bağcılar'da motosiklet çalan 2 hırsız, kameraya yakalandı

    7 Aralık günü saat 03.45 sıralarında İstanbul Bağcılar'daki Sancaktepe Mahallesi'nde kapüşon ve cerrahi maske ile yüzlerini gizleyen iki kişi, hırsızlık girişiminde bulundu.

    Hırsızlar, kaldırımda bir süre bekledikten sonra yol kenarına park edilmiş motosikletin yanına gitti.

    BİRİ BİNDİ, BİRİ İTTİ

    Çevreyi kontrol eden iki şüpheliden biri, motosikletin direksiyon kilidini kırıp üzerine binerken, diğeri de motosikleti arkadan iterek olay yerinden uzaklaştı.

    ÇALMA ANLARI KAMERADA

    70 bin lira değerinde olduğu öğrenilen motosikletin çalınma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Bağcılar'da motosiklet çalan 2 hırsız, kameraya yakalandı VİDEO

    Bağcılar da motosiklet çalan 2 hırsız, kameraya yakalandı #1

    Bağcılar da motosiklet çalan 2 hırsız, kameraya yakalandı #2

    Bağcılar da motosiklet çalan 2 hırsız, kameraya yakalandı #3

    Bağcılar da motosiklet çalan 2 hırsız, kameraya yakalandı #4

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