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    Bakırköy'de sosyal medya fenomenine saldırı

    Çektiği videoları sosyal medyada paylaşarak tanınan Nilay Toprak, trafikte tartışma yaşadığı motosikletli 4 kişinin saldırısına uğradı. Toprak, saldırı anlarını Instagram’dan paylaştı.
    • 05.11.2022 - 09:11
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    Bakırköy'de sosyal medya fenomenine saldırı

    Taklitleri ile tanınan sosyal medya fenomeni Nilay Toprak, İstanbul’un Bakırköy ilçesinde seyir halindeydi.

    Toprak, akşam saatlerinde İncirli Caddesi’ne geldiği sırada ise yol verme tartışması yaşadı.

    İki ayrı motosikletteki 4 saldırgan, Nilay Toprak'ın otomobilini yumruklayarak, tekmeledi.

    O anları yayınladı

    Otomobilin ön camı kırılırken, Toprak saldırı anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram’dan paylaştı.

    Görüntülerde Toprak, saldırıya uğradığını ve saldırganlardan şikayetçi olmak için polise gideceğini dile getirdi.

    Nilay Toprak trafikte uğradığı saldırının görüntülerini paylaştı VİDEO

    Bakırköy de sosyal medya fenomenine saldırı #1

    Bakırköy de sosyal medya fenomenine saldırı #2

    Bakırköy de sosyal medya fenomenine saldırı #3

    Bakırköy de sosyal medya fenomenine saldırı #4

    Bakırköy de sosyal medya fenomenine saldırı #5

    Bakırköy de sosyal medya fenomenine saldırı #6

    Bakırköy de sosyal medya fenomenine saldırı #7


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