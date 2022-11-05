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Bakırköy'de sosyal medya fenomenine saldırı
Çektiği videoları sosyal medyada paylaşarak tanınan Nilay Toprak, trafikte tartışma yaşadığı motosikletli 4 kişinin saldırısına uğradı. Toprak, saldırı anlarını Instagram’dan paylaştı.
- 05.11.2022 - 09:11
Taklitleri ile tanınan sosyal medya fenomeni Nilay Toprak, İstanbul’un Bakırköy ilçesinde seyir halindeydi.
Toprak, akşam saatlerinde İncirli Caddesi’ne geldiği sırada ise yol verme tartışması yaşadı.
İki ayrı motosikletteki 4 saldırgan, Nilay Toprak'ın otomobilini yumruklayarak, tekmeledi.
O anları yayınladı
Otomobilin ön camı kırılırken, Toprak saldırı anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram’dan paylaştı.
Görüntülerde Toprak, saldırıya uğradığını ve saldırganlardan şikayetçi olmak için polise gideceğini dile getirdi.
Nilay Toprak trafikte uğradığı saldırının görüntülerini paylaştı VİDEO