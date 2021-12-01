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- Bingöl'de taksinin çarptığı yaşlı adam kurtarılamadı
Bingöl'de taksinin çarptığı yaşlı adam kurtarılamadı
Simani Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki adama taksi çarptı. Çarpışma etkisiyle ağır yaralanan adam, kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.
- İHA
- 01.12.2021 - 09:47
Bingöl'ün Simani Mahallesi'nde yaşanan olayda, şoförü bilinmeyen 12 T 0103 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Yusuf Kurtaran'a çarptı.
AĞIR YARALANDI
Kazanın etkisiyle savrulan yaşlı adam, ağır şekilde yaralandı. Yaşanan olaya şahit olan vatandaşlar, ilgili ekiplere ihbarda bulundu.
Yaşlı adam bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Tedavi altına alınan Kurtaran, sağlık çalışanlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.