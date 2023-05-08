Bolu'da otomobil tıra ok gibi saplandı: 4 kişi yaralandı

Bolu'da Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışı İstanbul istikametine seyir halinde olan Mustafa Yalnız idaresindeki tır direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle kontrolden çıktı.
Makaslayan tırı yoğun sis nedeniyle geç fark eden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil dorseye adeta ok gibi saplandı.
Kazada otomobil içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine kısa süre içerisinde gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansa taşıdı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.
Güzergahta dubalarla önlem alan karayolları ekipleri sürücüleri Abant Gişeleri'nden D-100'e yönlendirildi.
Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yol araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.