Burdur'da sondaj kuyusuna düşen küçük kızın kurtarılma anları 3 yaşındaki çocuk oyun oynadığı esnada, sondaj kuyusuna doldurulan çakılların çökmesi sonucunda babasına ait 5 metre derinlikteki kuyuya düştü. Bebek, halatla ayaklarından bağlanıp baş aşağı kuyuya sarkıtılan itfaiye eri tarafından sağ olarak kurtarıldı.

İHA

Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan Dutalan köyü Sığındı mevkiinde bugün saat 13.30 sıralarında 3 yaşındaki Rabia Ş. isimli kız çocuğu oyun oynadığı sondaj kuyusuna doldurulan çakılların çökmesi sonucunda kuyuya düştü.

Olay sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Bucak Belediye İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye eri aşağı sarkıtıldı: Küçük çocuk kurtarıldı

Yaklaşık olarak 4 metre kuyuya düştüğü öğrenilen 3 yaşındaki Rabia, ayaklarından halatla bağlanıp sondaj kuyusuna sarkıtılan bir itfaiye eri tarafından düştüğü yerden güçlükle çıkartılabildi.

Küçük çocuk kuyudan çıkartıldıktan sonra olay yerinde bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Durumu iyi

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan minik Rabia hastaneye sevk edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Minik Rabia'yı ayaklarından halatla bağlanarak girdiği kuyudan çıkartan itfaiye eri Safa Damar ise kurtarma çalışması sonrası gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)