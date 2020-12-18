Bursa'da 2 kişi daha sahte içkiden zehirlendi

Kent genelindeki hastanelerde sahte içkiden tedavi görenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Bursa'da alkol aldıktan sonra rahatsızlanan 14 kişi Çekirge Devlet ve Bursa Şehir Hastanelerine kaldırılmış, 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Sahte içkilerin satışıyla ilgili şüpheliler E.O. ve U.K'nin tutuklanmasının ardından Tekirdağ'da M.H., Bursa'da da B.B. ve M.G. gözaltına alınmıştı.

2 KİŞİ DAHA ZEHİRLENDİ

Evlerinde farklı zamanlarda içki içmelerinin ardından fenalaşan E.K. (60) ile M.P. de kentteki hastanelere kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen ve tedaviye alınan iki kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

E.K.'nin sahte içkiyi İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan tekel bayisi sahibi B.B.'den aldığı tespit edildi.

13 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Böylelikle hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 13 oldu.