Bursa'da bir baba, oğlunu yaralayan kişiyi öldürdü

Pompalı tüfekle kurşunların hedefi olan kişi hastanede kurtarılamazken, yaralanan 25 yaşındaki gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bursa’nın Karacabey ilçesi Esentepe Meydanı'nda 28 yaşındaki Murat Arslan ile arkadaşı Emrah Akın (25) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Murat Arslan, cebinden çıkardığı bıçakla Akın’ı yaraladı. Emrah Akın, kanlar içinde yere yığıldı.

BABASI OĞLUNU YARALAYANI VURDU

Bu sırada olaya tanık olan bir kişi, Emrah Akın’ın emlakçı olan babası Engin Akın’ı (45) arayıp, haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Engin Akın, otomobilinden pompalı tüfeği alarak, burada bekleyen Murat Arslan’a 5 el ateş etti. Murat Arslan, yaralanırken, Engin Akın kaçtı.

TÜFEKLE VURULAN KİŞİ KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Emrah Akın ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, Engin Akın’ı yakalamak için çalışma başlattı.