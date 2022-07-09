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    Bursa'da erkek arkadaşına kızıp kaybolan Ukraynalı kadın, 4 saat sonra bulundu

    Demirtaş Barajı'nda ormanlık alanda erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra sinirlenip ayrılan Ukrayna vatandaşı Lilia İçevenko (32), arama kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 4 saat sonra bulundu.
    • 09.07.2022 - 06:31
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    Bursa'da erkek arkadaşına kızıp kaybolan Ukraynalı kadın, 4 saat sonra bulundu

    Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barajı'nda arkadaşı Turgay Ç. (36) ile Çim Kayağı Tesisleri mevkiine konuşmak için gelen Lilia İçevenko(32), bir süre sonra bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen İçevenko, yürüyerek bölgeden uzaklaştı.

    Arkadaşını bulamayınca ihbarda bulundu

    Bir süre kız arkadaşını bekleyen Turgay Ç., İçevenko'nun gelmemesi üzerine arkadaşını aramaya başladı. İçevenko'yu bulamayan Turgay Ç., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis, AFAD, NAK ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Bursa da erkek arkadaşına kızıp kaybolan Ukraynalı kadın, 4 saat sonra bulundu #1

    4 saat sonra ormanlık alanda buldular

    Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından ekipler, Lilia İçevenko'yu Demirtaş Barajı'nın kenarında buldu.

    Bursa da erkek arkadaşına kızıp kaybolan Ukraynalı kadın, 4 saat sonra bulundu #2

    "Moralim bozuldu, ayrıldım"

    Sağlık ekiplerinin tedavi talebini kabul etmeyen Lilia İçevenko, arkadaşıyla tartıştıktan sonra moralinin bozulduğunu bu nedenle arkadaşının yanından ayrıldığını belirtti.

     

    Bursa da erkek arkadaşına kızıp kaybolan Ukraynalı kadın, 4 saat sonra bulundu #3

    Bursa da erkek arkadaşına kızıp kaybolan Ukraynalı kadın, 4 saat sonra bulundu #4

    Bursa da erkek arkadaşına kızıp kaybolan Ukraynalı kadın, 4 saat sonra bulundu #5

    Bursa da erkek arkadaşına kızıp kaybolan Ukraynalı kadın, 4 saat sonra bulundu #6

    Bursa da erkek arkadaşına kızıp kaybolan Ukraynalı kadın, 4 saat sonra bulundu #7

    Bursa da erkek arkadaşına kızıp kaybolan Ukraynalı kadın, 4 saat sonra bulundu #8

    Bursa da erkek arkadaşına kızıp kaybolan Ukraynalı kadın, 4 saat sonra bulundu #9

    Bursa da erkek arkadaşına kızıp kaybolan Ukraynalı kadın, 4 saat sonra bulundu #10


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