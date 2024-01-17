Bursa'da rezidanstan düşerek ölen genç kadın olayının detayları 11'inci kattaki dairenin balkonundan düşüp hayatını kaybeden güzellik uzmanı Özlem Akman'ın olaydan 1 gün önce nişanlısı ile KKTC'den tatilden döndüğü, gün boyunca kendisini odaya kapatıp kimseyle konuşmadığı öğrenildi.

DHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı.

20 katlı rezidansta ailesiyle yaşayan güzellik uzmanı Özlem Akman, iddiaya göre 11'inci kattaki evlerinin balkonundan düştü.

Binanın dışında kurulu olan iskeleye de çarpan Akman, ardından beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdığı Akman, kurtarılamadı.

Ailesi karakola götürüldü

Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, olay sırasında evde bulunan annesi Gönül Akman, ablası şarkıcı Esra Akman (33), Esra Akman'ın aynı sitede oturduğu sanayici sevgilisi Kaan Y. (45) ile hayatını kaybeden Özlem Akman'ın nişanlısı Eren K., ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

Nişanlısıyla tatilden döndü, odasına kapandı

Nişanlısı Eren K. ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne tatile giden Özlem Akman'ın, olaydan 1 gün önce tatilden döndüğü, moralinin bozuk olduğu ve kendisini 1 gün boyunca odasına kapatıp, annesi ve ablasıyla konuşmadığı öğrenildi.

Özlem Akman'ın, balkona çıkmadan kısa süre önce de telefonda nişanlısıyla tartıştığı belirtildi.

"Namaz kılıp geleceğim, sonra size her şeyi anlatacağım"

Ablası Esra Akman'ın emniyette verdiği ifadesinde, "Erkek arkadaşı yüzünden sıkıntılar çekiyordu, akşam da tartışmaya başladılar. Neden tartıştıklarını sorduğumuzda, 'Namaz kılıp geleceğim, sonra size her şeyi anlatacağım' dedi. Bir süre sonra evde olmadığını fark ettik. Aşağı indiğimizde yerde yattığını gördük." dediği öğrenildi.

Öte yandan Esra Akman'ın sesleri duyarak dışarı çıkan, aynı sitede yaşayan sevgilisi Kaan Y.'nin, yerde yatarken gördüğü Özlem Akman'ı kucaklayarak yerden kaldırdığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken Özlem Akman, Özlüce Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ertuğrul Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)