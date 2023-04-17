Bursa'da yolcu otobüsü şoförü direksiyon başında uyuyakaldı Yolcu dolu bir halk otobüsünün şoförünün direksiyon başında uyuyakalarak tarlaya uçtuğu anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

Yolcu dolu bir halk otobüsü güzergah üzerinde seyir halindeyken, otobüs şoförü uykuya daldı.

Yolun virajlı kısmına gelen otobüs araziye uçtu. Aracın savrulmasıyla kendine gelen şoför frenleyerek durabildi.

Kazada şans eseri karşı şeritten gelen bir araç veya bina olmaması muhtemel bir facianın da yaşanmamasına sebep oldu.

O anlar kaydedildi

Otobüsün içinde savrulan yolcuların ölümden döndüğü anlar ise araç içindeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Büyük şans eseri kazada ölen ve ciddi şekilde yaralanan olmadı.