Cihangir'de 'hızlı flört' etkinliği düzenleyen kafe kapatıldı Cihangir'de 'speed date' (hızlı flört) etkinliği düzenleyen ve sosyal medyada eş değiştirme etkinliği yapıldığı iddiasıyla paylaşılan video ile birlikte tepki çeken kafe kapatılırken işletme sahibi konseptin kamuoyuna tamamen yanlış anlatıldığını söyledi.

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DHA

Cihangir'de yaklaşık 1 yıldır faaliyet gösteren bir kafede gerçekleşen tanışma etkinliği, sosyal medyada gündem oldu.

'Speed date' (hızlı flört) adı verilen ve 4 dakikada bir kadınların sabit kalıp erkeklerin masa değiştirdiği etkinlik anına ilişkin görüntüler sosyal medyada 'hızlı flört değiştirme' ve 'eş değiştirmeli' etkinlik olarak yayıldı.

Kafe kapatıldı

Görüntülerin yayılmasıyla etkinliğe yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü. Büyük tepki çeken etkinliğin düzenlendiği kafe bugün kapatıldı.

Kafe işletmecilerinden Kaan Gür, etkinliğin sosyal medyada yansıtılanların aksine özellikle iş dünyasına yönelik tanışma etkinliği olduğunu savundu.

"İnsanlar burada tanışıyor, iş ortaklığı doğuyor"

Sosyal medyada yayılan görüntünün yaklaşık 1 ay önce gerçekleşen etkinliğe ait olduğunu ifade eden Gür, "Bir etkinlik için bizim dükkanımızı kiralamışlardı. Business etkinliği… İnsanlar burada tanışıyor, iş ortaklığı doğuyor. Buraya mühendisler, mimarlar geliyor, iş yapan insanlar geliyor.

Bunu kamuoyunda tamamen bambaşka anlattılar. Eş değiştirmeli partiler olduğunu lanse ettiler. Böyle bir şey asla yok. Burası zaten Cihangir'in en işlek caddesi, böyle bir şeyi nasıl yapabiliriz. Bu etkinlik 2-3 kez başka mekanlarda da yapıldı.

"Bu sadece arkadaşlık için bir tanışma partisi"

Artık bize kumpas mı kurdular bilmiyorum. Böyle saçma bir olayla karşılaştık. Yıllardan beri bu tür etkinlikler dünyada yapılıyor. Bu sadece arkadaşlık için bir tanışma partisi. Mimarlar geliyor, doktorlar, mühendisler geliyor.

Burada tanışıyorlar, meslekleri hakkında sohbet ediyorlar. Burası zaten aile olarak işletilen bir mekan. Komşularımız, mahalle bizi burada biliyor. Yıllardan burada oturan insanlarız. Saçma sapan bir şeyle karşılaştık" dedi.

"Burada sosyal medyada lanse edildiği gibi bir olay yok"

"Bu bir uygulama ve burada gelip dükkanda yapmak istiyorlar" diyen Gür, "İspanya geceleri yapıyoruz, Türkiye'de yaşayan İspanyollar buraya geliyor, Kolombiyalısı, Meksikalısı gelip burada sohbet edip tanışıyorlar.

Çekin videoda da kişiler genellikle yabancı ağırlıklıydı. İspanyol gecelerimiz, Latin gecelerimiz oluyor. Söz konusu videoda, Türkler de vardı, Finlandiyalılar da vardı. Zaten videoda da Finlandiya hakkında sohbet ediyorlar.

Konu saçma sapan bir yere gitti. Burada sosyal medyada lanse edildiği gibi bir olay yok. Burada, gece kulüplerindeki gibi bir konsept yok, sadece kafe." diye konuştu.