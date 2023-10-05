Çorum'da bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı amcasını öldürdü Çorum'da bir kişinin arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ve silahla vurduğu amcası yaşamını yitirdi.

İHA Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Tutaş köyü Taşköprü mevkisinde Abdurrahman A. (82) ve yeğeni Şevket A. (72) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şevket A., amcasını silahla vurdu. Olay yerinde can verdi Ağır yaralanan Abdurrahman A., olay yerinde hayatını kaybederken zanlı gözaltına alındı. Olayın ardından İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, olay yerine gelerek bilgi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)