Çorum'da bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı amcasını öldürdü

İHA
Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Tutaş köyü Taşköprü mevkisinde Abdurrahman A. (82) ve yeğeni Şevket A. (72) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Şevket A., amcasını silahla vurdu.
Olay yerinde can verdi
Ağır yaralanan Abdurrahman A., olay yerinde hayatını kaybederken zanlı gözaltına alındı.
Olayın ardından İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, olay yerine gelerek bilgi aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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