Çorum'da zincirleme kazaya karışan sürücü sırtından ve kolundan bıçaklandı Çorum'da üç aracın karıştığı ve 1 kişinin yaralandığı zincirleme kazadan yara almadan kurtulan sürücü, kaza ile ilgili alakası olmayan kimliği belirsiz kişiler tarafından sırtından ve kolundan bıçaklandı.

İHA Çorum merkez Akşemseddin Caddesi'nde Serkan F. yönetimindeki otomobil, Fatih A. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan Fatih A.'nın otomobili Önder S.'nin kullandığı otomobile vurdu. Kaza ile ilgisi olmayan kişiler bıçakladı Kazada sürücülerden Serkan F. yaralanırken kazayı yara almadan atlatan Önder S. adlı sürücü aracından indiği esnada kaza ile ilgili alakası olmayan kimliği belirsiz kişiler tarafından sırtından ve kolundan bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra ve çok sayıda polis de sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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