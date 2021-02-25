Denizli'de kozmetikçileri soyan yabancı çift yakalandı

Denizli'de kozmetik mağazalarından 10 bin TL'lik hırsızlık yapan yabancı uyruklu karı koca, son işlerinde yakayı ele verdi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Mustafa S. ile eşi Nısrin S., kozmetik mağazasına ürün almak bahanesiyle ellerindeki çantayla girdi.

Etrafı kontrol eden iki şüpheli ürünleri inceleyerek gezmeye başladı.

ÜRÜNLERİ ÇANTASINA KOYDU

Kimsenin olmadığı anlarda Mustafa S. etrafı kontrol ederken Nısrin S. ise gözüne kestirdiği ürünleri tek tek alarak çantasına koydu.

KASİYER HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİ

Şüpheliler bir süre istedikleri ürünleri aldıktan sonra dikkat çekmemek amaçlı kasaya yönelerek bazı malzemeleri sordu. O anda kasiyer iki kişinin hareketlerinden şüphelenirken beklemelerini istedi.

ÇANTASINI AÇMAMAK İÇİN DİRENDİ

Şüpheliler bunu üzerine harekete geçti ve mağazadan çıkmaya çalıştı. Diğer çalışanların ikazı üzerine hırsızlar çağırılarak dükkana getirildi. Çalışanların çantayı açmalarını istemesi üzerin açmamakla ısrar eden Nısrin S. ve Mustafa S. dışarı çıkmak isterken aralarında arbede çıktı.

O sıra da 112 Acil Çağrı Merkezini arayan çalışanlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

10 BİN TL DEĞERİNDE ÜRÜN TOPLAMIŞLAR

Bölgeye gelen ekipler çantayı açtırdıklarında birçok ürünle karşılaştı. Mağaza çalışanları çantadan teker teker malzemeleri çıkarırken kendi ürünlerini aldı.

Şüphelilerin daha öncesinde ise diğer mağazalardan hırsızlık yaparak eşyaları topladıkları öğrenildi. Ürünlerin yaklaşık değerinin 10 bin TL olduğu belirtilirken şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.