Diyarbakır ve birçok ilde inşaat sektörü, günlük 2 bin TL'ye kadar eleman bulamıyor! Depremlerin ardından birçok sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de personel bulunmakta zorluk çekilirken kalifiye ustalara yüksek ücret teklif edilmesine rağmen çözüm bulunamıyor.

İHA

Türkiye felaketlerle mücadele ederken yaşanan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri makine, mobilya ve çeşitli alanlarda günlük işçi personel sıkıntısı başlattı.

Öte yandan depremlerin ardından yurt genelinde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Firmalar bin 500 TL yevmiye ile çalıştıracak işçi bulmak için büyük çaba harcıyor.

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Biroğlu eleman bulamadıklarını belirterek durum hakkında konuştu.

Biroğlu, Türkiye'de işsizlik olduğuna inanmadığını ifade ederek, "Her sektörde şu anda personele ihtiyaç var" dedi.

"Ustaya bin 500 ile 2 bin TL arasında bir ücret ödüyoruz"

DİSİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Biroğlu, yakın zamanda eleman ihtiyacını gidermek için yurt dışından personel getirmek durumunda kalabileceklerini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

Deprem sürecinden sonra özellikle inşaat sektöründe kalifiye eleman sıkıntısı oluştu. Dolayısıyla personel sıkıntısı var. Bunun yanında maaşlar da yükseldi. Şu anda bir kalifiye ustaya bin 500 ile 2 bin TL arasında bir ücret ödüyoruz. Buna rağmen de eleman bulamıyoruz.



Bizim firmada bile ortalama deprem bölgesinde çalışan 700’ün üzerinde insan var, 200’e yakın da açığımız var. Maalesef belirttiğim fiyata rağmen eleman bulamıyoruz. Böyle giderse biz, yurt dışından personel getireceğiz.

"Muhakkak her sektörde personel ihtiyacı var"

Sadece inşaat sektöründe değil, birçok iş alanında elemana ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Biroğlu, şunları söyledi:

Yanı başımızda Kuzey Irak’a giden personeller var. Bunun yanında Avrupa’ya giden tır şoförleri de var. Ama aynı fiyatı biz burada kendilerine veriyoruz. Bu sorunun önümüzdeki süreçte daha da sıkıntı oluşturacağını düşünüyoruz. İnşallah düşündüğümüz gibi olmaz.



Ülkemizde ‘işsizlik var’ deniliyor ama ben buna hiçbir zaman inanmadım. Her sektörde şu anda personele ihtiyaç var. Organize Sanayi Bölgesindeki imalatçının da personele ihtiyacı var, kamu müteahhitlerinin taahhüt işini yapan firmaya da personel ihtiyacı var.



Muhakkak her sektörde personel ihtiyacı var. Ulaşımda bile şu anda şoför bulamadığı için kontak kapatan firmalar var.

"Gençler kolay işin peşinde koşuyor"

Kalifiye eleman yetiştirilmediği takdirde birçok işin sekteye uğrayabileceğine dikkat çeken Biroğlu, şunları kaydetti: