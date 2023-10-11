Diyarbakır’da doğalgaz kaçağı alarmı

İHA
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi’nde bir binanın bazı sakinleri, doğalgaz kaçağı sanılan koku nedeniyle durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek sokağa çıktı.
Gaz kaçağı olmadığı tespit edildi
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrollerde doğalgaz kaçağı olmadığını belirledi.
AFAD ekipleri alanda detaylı çalışma yaptı.
Ekipler, bina sakinlerine gaz kaçağı olmadığını bildirerek bölgeden ayrıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış