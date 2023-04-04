Diyarbakır'da yarışan araçlar yol kenarındaki arsaya uçtu: 5 yaralı

DHA
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yarışan sürücüler faciaya neden oluyordu.
Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde yarışan hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrularak takla atan araçlardan otomobil alev alarak yanmaya başladı.
Kazada 5 kişi yaralandı.
Araçlar kullanılamaz hale geldi
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Yanan otomobil ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken jandarma ekipleri inceleme başlattı.