Petrol
123.06
0.66%
Euro
18.0342
0.24%
Dolar
17.2657
0.02%
Altın
1.01
0.17%
Borsa
25
-0.41%
Bitcoin
392.119
-6.94%
BTXN Coin
8.70
7.14%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Düzce'de cezadan kaçmak için plakasını Türk bayrağıyla kapattı

    Polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü takibe alındı. Sürücünün, plakasındaki bir harfi Türk bayrağı etiketiyle gizlediği görüldü.
    • 14.06.2022 - 13:04
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 13:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Düzce'de cezadan kaçmak için plakasını Türk bayrağıyla kapattı

    Trafik cezalarından kaçmak isteyenlerin başvurdukları yöntemler kimi zaman akıllara durgunluk veriyor.

    Bu kez Düzce'de yaşayan bir motosiklet sahibi, ceza yememek için hileye başvurdu.

    Düzce’de D-100 kara yolu Öztürkler kavşağında uygulama yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan motosikletli, takibe alınca hile ortaya çıktı.

    Plakadaki harfi Türk bayrağıyla kapattı

    Polisin kısa sürede takip sonucu durdurduğu motosikletlinin, M.A. olduğu belirlendi. Yapılan incelemede, motosikletin 81 ABS 810 plakasında ‘S’ harfinin üzerine Türk bayrağı etiketi yapıştırıldığı da tespit edildi.

    Düzce'de cezadan kaçmak için plakasını Türk bayrağıyla kapattı VİDEO

    Bin 177 TL ceza kesildi

    Sürücü M.A.’ya ikazlara uymaması ve plakayı değiştirmesi nedeniyle bin 177 TL ceza kesildi. Motosiklet ise otoparka çekildi.

    Düzce de cezadan kaçmak için plakasını Türk bayrağıyla kapattı #1

    Düzce de cezadan kaçmak için plakasını Türk bayrağıyla kapattı #2

    Düzce de cezadan kaçmak için plakasını Türk bayrağıyla kapattı #3

    Düzce de cezadan kaçmak için plakasını Türk bayrağıyla kapattı #4


    İlginizi Çekebilir

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin
    CryptoTrader

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin

    Amasya’da çıkan hortum kamerada
    3. Sayfa

    Amasya’da çıkan hortum kamerada

    BM, Safer tankerindeki petrolün nakli için sosyal medya üzerinden para toplayacak
    Dünya

    BM, Safer tankerindeki petrolün nakli için sosyal medya üzerinden para toplayacak

    Görüş Bildir