Polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü takibe alındı. Sürücünün, plakasındaki bir harfi Türk bayrağı etiketiyle gizlediği görüldü.

Trafik cezalarından kaçmak isteyenlerin başvurdukları yöntemler kimi zaman akıllara durgunluk veriyor.

Bu kez Düzce'de yaşayan bir motosiklet sahibi, ceza yememek için hileye başvurdu.

Düzce’de D-100 kara yolu Öztürkler kavşağında uygulama yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan motosikletli, takibe alınca hile ortaya çıktı.

Plakadaki harfi Türk bayrağıyla kapattı

Polisin kısa sürede takip sonucu durdurduğu motosikletlinin, M.A. olduğu belirlendi. Yapılan incelemede, motosikletin 81 ABS 810 plakasında ‘S’ harfinin üzerine Türk bayrağı etiketi yapıştırıldığı da tespit edildi.

Düzce'de cezadan kaçmak için plakasını Türk bayrağıyla kapattı VİDEO



Bin 177 TL ceza kesildi

Sürücü M.A.’ya ikazlara uymaması ve plakayı değiştirmesi nedeniyle bin 177 TL ceza kesildi. Motosiklet ise otoparka çekildi.













