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    Esenyurt'ta çocuğa çarpan minibüs şoförünü dövdüler

    Esenyurt’ta, seyir halindeki bir minibüs yola aniden çıkan 11 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise minibüs şoförüne saldırdı.
    • İHA
    • 12.10.2020 - 09:57
    • Güncelleme : 12.10.2020 - 09:57
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    Esenyurt'ta çocuğa çarpan minibüs şoförünü dövdüler

    Esenyurt Atatürk Mahallesi Dağhan Sokakta meydana gelen olayda, 11 yaşındaki Hasan Efe Çetin aniden yola çıkınca minibüsün altında kaldı.

    Çocuğun bacağında kırık meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    ŞOFÖRE DÖVDÜLER

    Yaşanan kaza sonrasında çocuğun yaralandığını gören vatandaşlar, minibüs şoförüne saldırdı.

    Minibüsçüyü koltuğundan indiren çevredeki vatandaşların darp girişimi ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Esenyurt ta çocuğa çarpan minibüs şoförünü dövdüler #1

    Çocuk, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza sonucunda minibüs şoförü ise gözaltına alındı.

    Esenyurt'ta çocuğa çarpan minibüs şoförünü dövdüler VİDEO

    Esenyurt ta çocuğa çarpan minibüs şoförünü dövdüler #2

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