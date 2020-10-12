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Esenyurt'ta çocuğa çarpan minibüs şoförünü dövdüler

Esenyurt'ta çocuğa çarpan minibüs şoförünü dövdüler

Esenyurt’ta, seyir halindeki bir minibüs yola aniden çıkan 11 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise minibüs şoförüne saldırdı.