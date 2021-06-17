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    Esenyurt'taki asker eğlencesinde caddede drift attılar

    Asker eğlencesi adı altında yolları kapatıp drift yapan magandalar, çevredekilerin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
    • İHA
    • 17.06.2021 - 09:18
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 09:30
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    Esenyurt'taki asker eğlencesinde caddede drift attılar

    İstanbul Esenyurt’un birçok farklı noktasında asker eğlencesi adı altında yol kapatıp drift yapan magandalar, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

    İlk görüntüde Kıraç Küçükayazma Caddesi üzerinde şahısların kavşakta araçları ile drift yapmaları yer aldı.

    ALT GEÇİTİ KAPATTILAR

    Görüntülerin devamında ise Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir alt geçiti şahısların yine kapattığı görülüyor.

    HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

    Son çekilen görüntüde ise yine başka şahısların, kurusıkı tabanca ile havaya ateş etmeleri yer aldı.

    Esenyurt'taki asker eğlencesinde caddede drift attılar VİDEO


    Esenyurt taki asker eğlencesinde caddede drift attılar #1

    Esenyurt taki asker eğlencesinde caddede drift attılar #2

    Esenyurt taki asker eğlencesinde caddede drift attılar #3

    Esenyurt taki asker eğlencesinde caddede drift attılar #4

    Esenyurt taki asker eğlencesinde caddede drift attılar #5

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