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Eskişehir'de kurallara uymayan sürücülere denetim: 1 milyon 549 bin TL ceza kesildi

Eskişehir'de kurallara uymayan sürücülere denetim: 1 milyon 549 bin TL ceza kesildi Ekiplerin düzenlediği denetimlerde, trafik kurallarına uymayan 640 sürücüye 1 milyon 549 bin TL ceza kesilirken 91 araç trafikten men edildi.