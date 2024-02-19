Eskişehir'de kurallara uymayan sürücülere denetim: 1 milyon 549 bin TL ceza kesildi

İHA
Eskişehir'de ekipler, kurallara uymayan sürücülere göz açtırmıyor.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgesinde, belirli tarihler arasında denetim gerçekleştirildi.
Denetimler sıklaştırıldı
Trafikte denetimleri sıklaştıran ekipler, trafik kurallarına uymayarak trafiği tehlikeye atan araç sürücülerine ceza yağdırdı.
1 milyon 549 bin 122 TL ceza kesildi
İcra edilen denetimlerde 8 bin 363 sürücü ve araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 640 sürücüye 1 milyon 549 bin 122 TL Trafik İdari Para Cezası kesildi.
91 araç trafikten men edildi
Kontrollerde, 91 araç trafikten men edilirken alkollü araç kullandığı tespit edilen 5 sürücünün sürücü belgesi ekiplerce geri alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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