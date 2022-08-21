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    Eyüpsultan'da sürücüyle eğitmen arasındaki park alanı tartışması kamerada

    Bir sürücü ile ehliyet kursu eğitmeni arasında park alanı tartışması çıktı. Tehditlerin havada uçuştuğu o anlar, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
    • 21.08.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 11:24
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    Eyüpsultan'da sürücüyle eğitmen arasındaki park alanı tartışması kamerada

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Kemerburgaz'da tanıdığına park eğitimi vermek isteyen eğitmen, eğitim alanına geldi.

    Burada sürücü kursu eğitmeni ile sürücü arasında, park alanını kimin kullanacağı meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

    Çıkan tartışmada sürücü, eğitmene tehdit ve küfürler savurdu.

    O anlar kaydedildi

    Sürücü, park eğitim alanını herkesin kullanabileceğini söylerken sürücü kursu eğitmeni ise bu alanın sürücü kurslarına ait olduğunu iddia etti.

    DHA'nın haberine göre; tartışmada iki taraf da birbirini cep telefonu ile görüntüledi.

    Yaşanan o anlar, sürücü kursu eğitmeninin cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

    Eyüpsultan'da sürücüyle eğitmen arasındaki park alanı tartışması ViDEO

    Eyüpsultan da sürücüyle eğitmen arasındaki park alanı tartışması kamerada #1

    Eyüpsultan da sürücüyle eğitmen arasındaki park alanı tartışması kamerada #2

    Eyüpsultan da sürücüyle eğitmen arasındaki park alanı tartışması kamerada #3

    Eyüpsultan da sürücüyle eğitmen arasındaki park alanı tartışması kamerada #4

    Eyüpsultan da sürücüyle eğitmen arasındaki park alanı tartışması kamerada #5


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    Eyüpsultan'da sürücüyle eğitmen arasındaki park alanı tartışması kamerada

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