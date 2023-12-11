Gaziantep'te otomobilin takla attığı kazada 1 kişi öldü Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil taklalar atarak refüje uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İHA

Gaziantep'in Karkamış ilçesi Nizip yolunda Nurettin Kazcı idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak yol kenarına uçtu.

Kazada araç sürücüsü Nurettin Kazcı ve annesi Hidayet Kazcı yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede can verdi

Durumu ağır olan anne Hidayet Kazcı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)