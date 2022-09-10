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    Gaziantep’te şehitlikteki toplu mezar iddiasına gözaltı

    Sosyal medya hesabı üzerinden Asri Mezarlık içerisindeki şehitlikte, toplu mezar kazıldığını iddia eden M.H., gözaltına alındı.
    • 10.09.2022 - 18:40
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    Gaziantep’te şehitlikteki toplu mezar iddiasına gözaltı

    Gaziantep'te dün akşam saatlerinde M.H. adlı bir kişi, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Asri Mezarlık içerisindeki şehitlikte toplu mezar kazıldığını iddia etti.

    Yetkililerden açıklama beklediğini ve toplu mezarın bir savaş belirtisi olduğunu iddia eden M.H'nin videosu, sosyal medyada çok defa paylaşıldı.

    Belediyeden açıklama

    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, toplu mezar kazılması hazırlıklarının büyükşehirler için rutin bir uygulama olduğu ve vatandaşların kaynağı belli olmayan sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemeleri gerektiğini vurguladı.

    Gaziantep’te şehitlikteki toplu mezar iddiasına gözaltı #1

    "Elzem bir durumdur"

    DHA'nın haberine göre; açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "9 Eylül tarihinde akşam üzeri sosyal medya üzerinden yayılan bir videoda Gaziantep Şehitliğinde toplu mezar kazıldığı öne sürülerek, toplumu paniğe sürükleyici, asılsız ve mesnetsiz bazı iddialar yer almıştır.

    Sosyal medya paylaşımlarında öne sürülen asılsız iddialara karşı aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür. Gaziantep gibi nüfusu 2 milyonu aşmış, günlük en az 35 cenazenin olduğu şehirlerde bu durum, cenaze hizmetlerinin yetişmesi açısından elzem bir durumdur.

    Ayrıca Gaziantep, Türkiye'de olağanüstü bir afet durumunda kullanılmak üzere belli miktarda mezarın hazır edilip AFAD Başkanlığı'na bildirmesi gereken iller arasındadır.

    Bunun dışında meteorolojik zorunluluklardan, kış aylarındaki soğuklar sonucunda toprağın donması sebebiyle ciddi bir miktarda mezar yerinin hava koşulları daha uygunken kazılıp kış aylarına hazır tutulması gerekmektedir.

    Ancak bu sene konunun daha farklı ve toplumu olumsuz anlamda etkilemek amaçlı kullanıldığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın kaynağı belli olmayan sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemelerini rica ederiz."

    Şüpheli gözlatında

    Olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise M.H.’yi gözaltına aldı.

    M.H.’nin tehdit, hakaret, mala zarar verme, kasten yaralama, şantaj, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, hırsızlık ve yankesicilik gibi suç kayıtlarının olduğu da öğrenildi.

    Gaziantep’te şehitlikteki toplu mezar iddiasına gözaltı #2


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