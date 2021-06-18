Şoför kapısının penceresinden ayağını dışarıya çıkartarak otomobil kullanan sürücüye 288 lira para cezası kesilirken, trafikte ilerlediği anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Büyükdere Caddesinde giderken, sürücünün ayağını sol camdan dışarıya çıkardığı, görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine harekete geçti.

SİVİL TRAFİK GÖZ YUMMADI

Yapılan araştırmalarda olayı gerçekleştiren sürücünün B.T. isimli kişi olduğu tespit edildi. Sürücü B.T., sivil trafik ekiplerince yakalandı.

288 LİRA CEZA KESİLDİ

Sürücü B.T.'ye, "Karayollarında saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak" ve "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yükümlülüklere uymamak" suçlarından toplam 288 lira para cezası kesildi.

TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

Sürücünün ayağını camdan dışarıya çıkartarak trafikte ilerlemesi de başka sürücü tarafından görüntülendi.

İstanbul'da ayağını camdan çıkaran sürücü yakalandı VİDEO











