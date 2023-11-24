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İstanbul'da çakarlı trafik magandaları yakalandı

İstanbul'da çakarlı trafik magandaları yakalandı Kadıköy ve Küçükçekmece'de çakarlı trafik magandaları trafikte makas atarak ilerleyen ve bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından 'Yakalanmadığın sürece her şey legal' başlığı ile paylaşan trafik magandaları, kısa sürede yakalandı ve 67 bin 296 lira para cezası aldı.