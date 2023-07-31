İstiklal Caddesi'nde çocuğunu kaybeden annenin panik anları Gezerken 8 yaşındaki çocuğunu kaybeden yabancı uyruklu anne, haykırışlarla caddede yürümeye başladı. Kayıp çocuk vatandaşların yardımıyla bulunurken, anne büyük sevinç yaşadı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Taksim'de panik anları yaşandı.

İstanbul’un en hareketli yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi’nde gezen turist anne, 8 yaşındaki çocuğunu kaybetti.

Bağırışlarla çocuğunu aradı

Çocuğu kaybolan annenin yardımına caddede bulunan vatandaşlar koştu.

Cadde boyunca koşarak ve çocuğun ismini bağırarak arayan anne, vatandaşların yardımıyla çocuğuna kavuştu.

Kavuşma sevinci yaşadılar

Yaşanılan panik, çocuğun bulunmasıyla sevinç tablosuna döndü. Kardeşine sarılarak ağlayan ağabeyi ve aileyi görenler duygusal anlar yaşadı.