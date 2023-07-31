İHA
Taksim'de panik anları yaşandı.
İstanbul’un en hareketli yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi’nde gezen turist anne, 8 yaşındaki çocuğunu kaybetti.
Bağırışlarla çocuğunu aradı
Çocuğu kaybolan annenin yardımına caddede bulunan vatandaşlar koştu.
Cadde boyunca koşarak ve çocuğun ismini bağırarak arayan anne, vatandaşların yardımıyla çocuğuna kavuştu.
Kavuşma sevinci yaşadılar
Yaşanılan panik, çocuğun bulunmasıyla sevinç tablosuna döndü. Kardeşine sarılarak ağlayan ağabeyi ve aileyi görenler duygusal anlar yaşadı.