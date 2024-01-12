İzmir'de 12 yıl önce çocukluk arkadaşını öldüren firari yakalandı 12 yıl önce çocukluk arkadaşıyla birlikte 3 kişiyi daha yaralayan ve 2020'de koronavirüs sebebiyle izne çıktığı cezaevine geri dönmeyen firari, saklandığı evde yakalanarak cezaevine gönderildi.

DHA

12 yıllık arkadaş katili firarinin kaçışı son buldu.

İbrahim Turan, 2012 yılında küfrettiği iddiasıyla çocukluk arkadaşının boğazını keserek öldürüp, yanında bulunan 3 arkadaşını da defalarca bıçaklayarak yaraladı.

2020 yılında koronavirüs iznine çıkıp, cezaevine geri dönmeyerek firar etti.

Hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Turan'ın izi bulundu.

Firarinin izini bulan polis ekipleri harekete geçti.

Kıskıvrak yakalandı

Gerçekleştirilen operasyonda ekipler, ’Kasten Öldürme’, ’Basit Yaralama’ ve ’Mala Zarar Verme’ suçlarından aranan Turan’ı saklandığı adreste yakalandı.

Gözaltına alınan İbrahim Turan’ın, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Çocukluk arkadaşının boğazını kesti

Yapılan incelemede firari katil zanlısı İbrahim Turan’ın, küfürleşme nedeniyle tartıştığı çocukluk arkadaşı kahvehane işletmecisi Metin Beyazıt’ın bıçakla boğazını keserek öldürdüğü, olay esnasında da A.G. ve Y.T.’yi de yine aynı bıçakla yaraladığı ortaya çıktı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)