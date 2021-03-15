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    İzmir'de 2 kişinin yaralandığı kaza

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, karşı yöne geçerek sahil bandına uçtu.
    • İHA
    • 15.03.2021 - 09:24
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 10:48
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    İzmir'de 2 kişinin yaralandığı kaza

    İzmir çevre yolu ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı birbirine bağlayan İskele Kavşağı yakınlarında 35 S 02012 plakalı servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik ışıklarına çarptı

    Minibüs daha sonra ise sahil bandına uçarak durabildi.

    Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

    Kaza yerine gelen 110 AKS ekipleri, araçta bulunan Murat D. (43) ve oğlu Ahmet D.'yi (18) sıkıştıkları yerden çıkardı. Ağır yaralandığı belirlenen baba-oğul, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Öte yandan meydana gelen kaza, trafik izleme kamerası tarafından görüntülendi.

    İzmir'de 2 kişinin yaralandığı kaza VİDEO

    İzmir de 2 kişinin yaralandığı kaza #1

    İzmir de 2 kişinin yaralandığı kaza #2

    İzmir de 2 kişinin yaralandığı kaza #3

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