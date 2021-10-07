İzmir'de 96 yaşındaki annesini başını taşla ezerek öldüren zanlı, tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 96 yaşındaki annesini başını taşla ezerek öldüren şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutukladı.

Dün saat 16.00 sıralarında İzmir'in Karabağlar ilçesi Osman Aksüner Mahallesi 5728 sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evde meydana gelen olayda iddiaya göre, evden kadın çığlıkları sesi duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

96 YAŞINDAKİ YAŞLI KADINI BAŞINI TAŞLA EZEREK ÖLDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 96 yaşındaki Fatma Saman'ın başına taşla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Öte yandan, annesi ile aynı binada yaşayan ve suçunu itiraf eden 71 yaşındaki oğlu Mehmet Saman, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de 96 yaşındaki annesini, başını taşla ezerek öldürdü VİDEO ARŞİV