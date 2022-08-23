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    Kağıthane'de seyir halindeyken kaza yapan otomobil alev alev yandı

    Kemerburgaz sapağında kaza yaptıktan sonra alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi. Aracın sürücüsü ise yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
    • 23.08.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 09:08
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    Kağıthane'de seyir halindeyken kaza yapan otomobil alev alev yandı

    Kağıthane TEM Otoyolu'nda kaza yaşandı.

    Sabahın erken saatlerinde Edirne istikametine seyreden 34 LVT 176 plakalı minibüs yan yoldan çıkan 34 DRH 83 plakalı otomobil ile çarpıştı.

    Kemerburgaz sapağında yaşanan kazanın ardından otomobil alev almaya başladı.

    Güvenlik önlemleri alındı

    Olayı gören çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Emniyet görevlileri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

    Kağıthane de seyir halindeyken kaza yapan otomobil alev alev yandı #1

    Araç kullanılamaz hale geldi

    Öte yandan kullanılamaz hale gelen aracın yaralı sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

    AA'nın aktarımına göre; kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

    Kağıthane'de seyir halindeyken kaza yapan otomobil alev alev yandı VİDEO

    Kağıthane de seyir halindeyken kaza yapan otomobil alev alev yandı #2

    Kağıthane de seyir halindeyken kaza yapan otomobil alev alev yandı #3


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