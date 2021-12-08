Kahramanmaraş'ta köpek dövüştürenler yakalandı

Köpek dövüştüren 2 kişi jandarma ekiplerince yakalanırken, operasyonda köpek dövüşlerine ait videolar da bulundu. Köpekler, hayvan barınağına teslim edildi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, jandarmanın Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden ilçeye bağlı Yapraklı Mahallesi’nde köpek dövüştürüldüğüne dair ihbar yapıldı.

İhbar üzerine harekete geçen Elbistan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda köpekleri dövüştüren şahısların Y.Ş.(16) ve İ.E.(50) olduğunu tespit etti.

DÖVÜŞTÜRÜLME ANLARI JANDARMAYLA PAYLAŞILDI

Jandarma ekipleri, köpeklerin dövüştürüldüğü anın cep telefonu görüntülerine de ulaştı.





BARINAĞA TESLİM EDİLDİLER

Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararı doğrultusunda; jandarma ekipleri ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi koordinasyonunda şahısların evlerinde arama yapıldı. Dövüştürüldüğü tespit edilen köpekler, şahıslardan alınarak barınağa teslim edildi.





PARA CEZASI

Köpek dövüştürdüğü belirlenen şahıslar, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Her iki şahıs hakkında adli tahkikatın devam ettiği ve ayrıca idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.