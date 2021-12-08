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    Kahramanmaraş'ta köpek dövüştürenler yakalandı

    Köpek dövüştüren 2 kişi jandarma ekiplerince yakalanırken, operasyonda köpek dövüşlerine ait videolar da bulundu. Köpekler, hayvan barınağına teslim edildi.
    • İHA
    • 08.12.2021 - 09:46
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 10:06
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    Kahramanmaraş'ta köpek dövüştürenler yakalandı

    Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, jandarmanın Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden ilçeye bağlı Yapraklı Mahallesi’nde köpek dövüştürüldüğüne dair ihbar yapıldı.

    İhbar üzerine harekete geçen Elbistan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda köpekleri dövüştüren şahısların Y.Ş.(16) ve İ.E.(50) olduğunu tespit etti.

    DÖVÜŞTÜRÜLME ANLARI JANDARMAYLA PAYLAŞILDI

    Jandarma ekipleri, köpeklerin dövüştürüldüğü anın cep telefonu görüntülerine de ulaştı.

    Kahramanmaraş ta köpek dövüştürenler yakalandı #1

    BARINAĞA TESLİM EDİLDİLER

    Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararı doğrultusunda; jandarma ekipleri ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi koordinasyonunda şahısların evlerinde arama yapıldı. Dövüştürüldüğü tespit edilen köpekler, şahıslardan alınarak barınağa teslim edildi.

    Kahramanmaraş ta köpek dövüştürenler yakalandı #2

    PARA CEZASI

    Köpek dövüştürdüğü belirlenen şahıslar, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Her iki şahıs hakkında adli tahkikatın devam ettiği ve ayrıca idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

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