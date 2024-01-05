Kars'ta korkunç kaza! Otobüs kontrolden çıktı: Ölü ve yaralılar var Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan otobüs kaza yaparken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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İHA

Yoğun kar yağışı ve kayganlaşan yol kazalara davetiye çıkarıyor...

Bu kazalardan birisi ise sabah saatlerinde Kars'ta meydana geldi.

Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasındaki kara yolunun Karakurt mevkisinde iki otobüs ile bir kamyonun çarpıştığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

2 ölü, 8 yaralı

Kars'ta iki otobüs ile bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında Kars Valisi Ziya Polat, kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede kar ve buzlanma etkili oluyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)